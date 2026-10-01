Представлен HUAWEI Mate 90 RS — премиальный смартфон со съёмной камерой

Сегодня в Китае HUAWEI представила базовые флагманы Mate 90/90 Pro и более «прокаченный» Mate 90 Pro Max в двух версиях, а вместе с ними дебютировал премиальный смартфон HUAWEI Mate 90 RS Ultimate Design.

Новинка создана на базе Mate 90 Pro Max, но получила иной дизайн оформления задней панели и среднюю часть корпуса из титана. Кроме этого, смартфон с обеих сторон прикрыт высокопрочным фирменным стеклом Basalt Kunlun третьего поколения.

Более того, HUAWEI Mate 90 RS, как и версия Mate 90 Pro Max Collector’s Edition оснащён специальным креплением и контактной площадкой для съёмной камеры HUAWEI Ruiying Z10 с 1-дюймовым сенсором на 50 Мп с зум-объективом с переменной кратностью вплоть до 10x (24-240 мм, f/2.0-4.5).

Смартфон получил 6,9-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2848 × 1320 точек и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, тач на 300 Гц, а частота ШИМ составляет 1440 Гц. В верхней части экрана размещена фронтальная камера на 13 Мп (f/2.0, автофокус) с поддержкой записи видео 4K, а также датчики Face ID.

Основной модуль камер состоит из четырёх сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп RYYB с поддержкой OIS, f/1.4-4.0, 24 мм;

Ширик на 40 Мп с диафрагмой f/2.2, 13 мм;

Спектральный датчик Red Maple 3;

Перископ на 200 Мп RYYB (f/2.6, OIS, макро, 89 мм, зум 3.75x).

За вычислительные возможности отвечает фирменная однокристальная система Kirin 9050 Pro. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 6800 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт по проводу и 50-ватной беспроводной, есть и реверсивная на 18 Вт.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, встроенный в кнопку включения отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP69, ИК-порт и разъём USB-C версии 3.1 Gen 1. Из коробки гаджеты будут работать на операционной системе HarmonyOS 7.0.

В Китае HUAWEI Mate 90 RS Ultimate Design уже поступил в продажу по следующим ценам: