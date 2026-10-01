Представлен HUAWEI Mate 90 RS — премиальный смартфон со съёмной камерой
Новости

Представлен HUAWEI Mate 90 RS — премиальный смартфон со съёмной камерой

Люксовый корпус из высокопрочного стекла и титана, а также 2048 ГБ памяти.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:33
Представлен HUAWEI Mate 90 RS — премиальный смартфон со съёмной камерой

Сегодня в Китае HUAWEI представила базовые флагманы Mate 90/90 Pro и более «прокаченный» Mate 90 Pro Max в двух версиях, а вместе с ними дебютировал премиальный смартфон HUAWEI Mate 90 RS Ultimate Design.

Новинка создана на базе Mate 90 Pro Max, но получила иной дизайн оформления задней панели и среднюю часть корпуса из титана. Кроме этого, смартфон с обеих сторон прикрыт высокопрочным фирменным стеклом Basalt Kunlun третьего поколения.

Более того, HUAWEI Mate 90 RS, как и версия Mate 90 Pro Max Collector’s Edition оснащён специальным креплением и контактной площадкой для съёмной камеры HUAWEI Ruiying Z10 с 1-дюймовым сенсором на 50 Мп с зум-объективом с переменной кратностью вплоть до 10x (24-240 мм, f/2.0-4.5).

Смартфон получил 6,9-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2848 × 1320 точек и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, тач на 300 Гц, а частота ШИМ составляет 1440 Гц. В верхней части экрана размещена фронтальная камера на 13 Мп (f/2.0, автофокус) с поддержкой записи видео 4K, а также датчики Face ID.

Представлен HUAWEI Mate 90 RS — премиальный смартфон со съёмной камерой

Основной модуль камер состоит из четырёх сенсоров, из которых:

  • Главный на 50 Мп RYYB с поддержкой OIS, f/1.4-4.0, 24 мм;
  • Ширик на 40 Мп с диафрагмой f/2.2, 13 мм;
  • Спектральный датчик Red Maple 3;
  • Перископ на 200 Мп RYYB (f/2.6, OIS, макро, 89 мм, зум 3.75x).

За вычислительные возможности отвечает фирменная однокристальная система Kirin 9050 Pro. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 6800 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт по проводу и 50-ватной беспроводной, есть и реверсивная на 18 Вт.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, встроенный в кнопку включения отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP69, ИК-порт и разъём USB-C версии 3.1 Gen 1. Из коробки гаджеты будут работать на операционной системе HarmonyOS 7.0.

В Китае HUAWEI Mate 90 RS Ultimate Design уже поступил в продажу по следующим ценам:

  • (16/512 ГБ) — 12 999 юаней (161 399 ₽)
  • (16/1024 ГБ) — 14 999 юаней (186 409 ₽)
  • (16/2048 ГБ) — 18 999 юаней (236 122 ₽)
  • Съёмная камера Ruiying Z10 — 5999 юаней (74 485 ₽)
Обсудить

Главное по теме

Новости В России начались продажи смартфонов HUAWEI nova 16s, nova 16s Pro и TWS-наушников FreeBuds Neo

Все новинки из среднебюджетной категории устройств.
Новости Анонс HUAWEI Mate 90 Pro Max и 90 Pro Max Collector’s Edition со съёмной камерой Новости Представлены HUAWEI Mate 90 и 90 Pro — флагманские смартфоны в ярком дизайне

Похожие материалы

HUAWEI Huawei Mate 90 может сохранить экран с тремя отверстиями

Рендеры Huawei Mate 90 также показали разный дизайн камер у версий Pro Max и RS Ultimate Design.

 HUAWEI В России начались продажи смартфона HUAWEI nova 16z

Доступный смартфон с OLED-дисплеем и ёмким аккумулятором.

 Honor Magic 9 Super Edition Представлен Honor Magic 9 Super Edition — флагман с турбиной и АКБ на 11 000 мАч

Флагманский смартфон для любителей видеоигр.

 Honor Magic 9 Pro Max Представлены Honor Magic 9 и Magic 9 Pro Max — фотофлагманы в ярком дизайне

Камеры смартфонов настроены специалистами из ARRI.

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

Что изменится в России с 1 октября 2026 года: СБП, маркетплейсы, ипотека и ЖКХ Яндекс представил Sona. ИИ-модель для рекомендаций вместо десятков алгоритмов SteamOS для ARM уже запустили на Android-консолях Владельцы iPhone 18 Pro жалуются на странные щелчки в динамиках iPad Mini 8 получит 10 новых функций. Планшет существенно улучшат! Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

28 сентября · MSI

RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

Что умеет игровой ноутбук, которому не мешают работать на полную.
  1. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
  2. 27 Сен

    Suunto

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2
  3. 24 Сен

    Commo

    До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude

    До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude
  4. 16 Сен

    Honor

    Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro

    Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro
  5. 12 Сен

    Amazfit

    Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3

    Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3
Смотреть все обзоры →