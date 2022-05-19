Apple представила совету директоров прототип MR–гарнитуры

Разработчики компании Apple во время последнего заседания совета директоров показали первую версию прототипа фирменной гарнитуры смешанной реальности. Об этом сообщают источники Bloomberg.

Также компания значительно ускорила разработку специальной операционной системы для гарнитуры под названием rOS. Само устройство будет сочетать элементы виртуальной и дополненной реальности, оснащаться процессорами M1 или новее, а также экранами со сверхвысоким разрешением.

Фанатский рендер гарнитуры Apple

Новое устройство могут презентовать в самое ближайшее время, а продажи начнутся только в 2023 году по цене от $2000.

Кроме того, Apple ведёт работу над автономными AR-очками под кодовым номером N421. Их анонс ожидается до 2030 года.

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