Apple приостановила производство Apple Watch Series 7

Ресурс Nikkei Asia сообщил о проблемах на производстве Apple Watch Series 7. Как оказалось, корпус очень тяжело собирать, поскольку он включает в себя ряд элементов.

Новые часы должны получить функцию измерения артериального давления и защиту от воды. Первое требует датчиков, второе — аккуратности при сборке. При этом ситуация с пандемии коронавируса пока не улучшилась, так что в производстве наблюдается простой.

Помимо этого, наличие проблем подтвердил Гурман из Bloomberg.

Apple Watch Series 7 hits last minute production issues, possibly leading to delays. Story from ⁦@debbywuintaipei⁩ https://t.co/k9lJs4Dnwg — Mark Gurman (@markgurman) August 31, 2021

По его словам, такая ситуация может привести к задержкам поставок.