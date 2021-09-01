Apple приостановила производство Apple Watch Series 7

Ресурс Nikkei Asia сообщил о проблемах на производстве Apple Watch Series 7. Как оказалось, корпус очень тяжело собирать, поскольку он включает в себя ряд элементов.
Новые часы должны получить функцию измерения артериального давления и защиту от воды. Первое требует датчиков, второе — аккуратности при сборке. При этом ситуация с пандемии коронавируса пока не улучшилась, так что в производстве наблюдается простой.
Помимо этого, наличие проблем подтвердил Гурман из Bloomberg.
По его словам, такая ситуация может привести к задержкам поставок.
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