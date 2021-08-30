Показаны качественные рендеры Apple Watch 7

Каждый день появляются всё больше слухов о будущих поколениях смарт-часов Apple, а именно об Apple Watch Series 7. По многочисленным данным, компания выпустит их одновременно с новой линейкой iPhone.

Тематический сайт PhoneArena продемонстрировал собственные рендеры Apple Watch Series 7, которые были созданы на основе многочисленных слухов.

Apple Watch Series 7 получат полостью новый дизайн, они станут более угловатыми и унаследуют стиль iPad Air, iPad Pro и iPhone 12. Рамки станут уже, а экран за счёт этого – больше. Кроме того, появятся новые размеры 41 и 45.

Презентация новых Apple Watch ожидается в сентябре.