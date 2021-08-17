Первые CAD-рендеры Apple Watch Series 7 попали в Сеть

Зарубежный ресурс 91mobiles опубликовал CAD-рендеры Apple Watch Series 7. Если они являются настоящими, то смарт-часы Apple наконец-то получат новый дизайн.

Внешне они будут в одной стилистке с iPhone 12, iPad Pro и iMac. А это значит квадратная форма и никаких сильных закруглений корпуса.















Задние датчики, кнопка блокировки и колесо Digital Crown будут идентичны тем, которые установлены в Apple Watch Series 6. Отличием будет два больших динамика расположенные на левой стороне корпуса.

Выход Apple Watch Series 7 ожидается на осенней презентации Apple в этом году.