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Новости

Первые CAD-рендеры Apple Watch Series 7 попали в Сеть

Зарубежный ресурс 91mobiles опубликовал CAD-рендеры Apple Watch Series 7. Если они являются настоящими, то смарт-часы Apple наконец-то получат новый дизайн.

Внешне они будут в одной стилистке с iPhone 12, iPad Pro и iMac. А это значит квадратная форма и никаких сильных закруглений корпуса.

Задние датчики, кнопка блокировки и колесо Digital Crown будут идентичны тем, которые установлены в Apple Watch Series 6. Отличием будет два больших динамика расположенные на левой стороне корпуса.

Выход Apple Watch Series 7 ожидается на осенней презентации Apple в этом году.

Источник:
91mobiles

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