В Apple Watch Series 7 нашли неизвестный беспроводной модуль

Умные часы Apple Watch Series 7 ещё не поступили в продажу, однако энтузиасты уже нашли в них нечто интересное. Как сообщается, новинка оснащена неизвестным модулем для беспроводной передачи данных.

Сведения об этом были почерпнуты из документа сертификации устройства (FCC). Как утверждается, там используется модуль, работающий на частоте 60,5 ГГц. Он подключается к совместимой док-станции для загрузки и считывания данных.

Пока что неясно, какую задачу выполняет такой модуль. Предполагается, что его могут использовать инженеры в сервисных центрах Apple для идентификации устройства или «заливки» данных. Ведь пропускная способность канала составляет до 480 Мбит/с, что сравнимо с подключением по USB 2.0.

Также не исключено, что это попытка создать скоростной беспроводной интерфейс на фоне законопроекта Евросоюза, который требует единый стандарт портов для зарядки и обмена данным. Возможно, в Купертино хотят вовсе отказаться от разъёмов.