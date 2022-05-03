Apple начала продавать восстановленные Apple Watch Series 7

В США на сайте Apple начали продаваться восстановленные Apple Watch Series 7. Сэкономить можно до $70, но пока доступны не все версии.

Восстановленные Apple Watch седьмого поколения можно купить только в алюминиевом корпусе. Любителям вариантов из нержавеющей стали и титана, придется докупать новый блок. Также в категории «Refurbished» нет часов с LTE.

Стоимость следующая:

Apple Watch Series 7 41 mm GPS — $339 вместо $399;

Apple Watch Series 7 45 mm GPS — $359 вместо $429.

Apple всегда отмечает, что восстановленные устройства прошли все проверки и замены, а, следовательно, полностью работоспособны и исправны. На них действует год гарантии.

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