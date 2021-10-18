MagSafe Duo не поддерживает быструю зарядку Apple Watch Series 7

Не так давно Apple представила умные часы Apple Watch Series 7. Этот девайс получил ряд улучшений, в частности, больший экран и возможность быстрой зарядки. Кстати, по уверению разработчиков, новые часы будут заряжаться на треть быстрее. Улучшением подверглось и беспроводное зарядное устройство, поставляющееся в комплекте с умными часами. Сейчас используется интерфейс USB Type-C.

Естественно, Apple не была бы собой, если бы исключила из комплекта поставки блок для зарядки. Правда, для этих целей подходит блок зарядки от смартфона iPhone 13. Но и здесь произошел конфуз: в сети начали появляться сообщения от пользователей, которые жаловались на невозможность быстрой зарядки умных часов посредством ранее выпущенных блоков зарядки.

Это даже касается не так давно выпущенного беспроводного зарядного устройства MagSafe Duo, стоимость которого доходит до 14 тысяч рублей. Производитель подтвердил наличие этой проблемы, написав на сайте поддержки, что MagSafe Duo не поддерживает быструю зарядку умных часов. Теперь стоит ожидать выпуска нового и дорогого беспроводного зарядного устройства для Apple Watch Series 7. Apple не перестает удивлять.