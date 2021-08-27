Apple Watch Series 7 получат новые размеры корпуса

Apple готовит новые размеры смарт-часов Apple Watch Series 7. По данным инсайдера UnclePan, компания представит модели на 41 и 45 мм. Они заменят 40- и 44-мм версии.

Экран новых часов будет увеличен за счёт нового корпуса и более узких рамок. Поэтому старые ремешки часов могут подойти для обновлённой модели.

According to my source, Apple has started mass production of the new Apple Watch Series 7 bands. The size mentioned are 41 and 45mm which should be identical in size to the previous models #Apple #AppleInternal pic.twitter.com/cadcaCK324 — Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) August 26, 2021

Тем временем в сети появилась фотография новых ремешков. Инсайдер заявляет, что Apple уже наладила массовое производство ремешков для Apple Watch 7.

Презентация Apple Watch Series 7 ожидается в сентябре этого года.