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Новости

Apple Watch Series 7 получат новые размеры корпуса

Apple готовит новые размеры смарт-часов Apple Watch Series 7. По данным инсайдера UnclePan, компания представит модели на 41 и 45 мм. Они заменят 40- и 44-мм версии.

Экран новых часов будет увеличен за счёт нового корпуса и более узких рамок. Поэтому старые ремешки часов могут подойти для обновлённой модели.

Тем временем в сети появилась фотография новых ремешков. Инсайдер заявляет, что Apple уже наладила массовое производство ремешков для Apple Watch 7.

Презентация Apple Watch Series 7 ожидается в сентябре этого года.

Источник:
9to5mac

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