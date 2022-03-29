Обновление watchOS 8.5 ломает быструю зарядку в Apple Watch Series 7

На днях Apple выпустила очередное обновление для Apple Watch – watchOS 8.5. Апдейт приносит изменения и исправления багов в смарт-часы, но также ломает эксклюзивную функцию Apple Watch Series 7.

Многие владельцы Apple Watch Series 7 жалуются на исчезновение быстрой зарядки. Например, она позволяла зарядить часы с 0 до 80% всего за 45 минут. Теперь на аналогичное действие требуется больше времени. Другие пользователи заметили, что она активируется, но спустя несколько подключений, а отследить их последовательность практически нереально.

Apple пока не прокомментировала проблему. Скорее всего, ошибку исправят в следующем обновлении.

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