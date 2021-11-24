Apple приостановила продажи техники в Турции после обвала лиры

Вчера, 23 ноября, произошло серьёзное падение турецкой лиры. Валюта упала с 11,37 до 13,21 лир за доллар. При этом компания Apple приостановила продажи своей техники в стране. Хотя онлайн-магазин и функционирует, но добавить товары в корзину нельзя.

В компании пока не комментируют ситуацию, потому неясно, как долго продлится кризис. При этом СМИ отмечают, что это крупнейшее падение лиры за последние 3 года. Оно произошло на фоне низкой процентной ставки, которую президент страны Эрдоган отказался повышать. Между тем, инфляция близка к 20%.

По данных агентства Reuters, с начала 2021 года стоимость лиры упала почти на 40%, при этом почти на 20% она упала только с начала прошлой недели.