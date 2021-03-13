Apple прекратила выпуск оригинальной HomePod

Apple прекратила производство своей первой «умной» колонки HomePod, а завершилось оно из-за низких продаж. В продаже она будет, но ровно до тех пор, пока остатки не закончатся на складе.

Презентация HomePod состоялась в 2017 год, но из-за проблем на производстве их продажи откладывали. Продажи начались в 2018 году в некоторых странах, но до России она так и не добралась. Колонка предлагала управление системами умного дома с помощью голосового помощника Siri, а также взаимодействие с другими продуктами Apple.

Изначальная её стоимость в США составляла $349, но спустя какое-то время, ценник снизился до $299.