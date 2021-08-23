Apple представит новые продукты осенью на разных мероприятиях

В сентябре этого года компания Apple проведёт не одну, а несколько пресс-конференций по разным продуктам. Одна из них будет полностью посвящена iPhone 13.

Помимо этого, на других мероприятиях компания расскажет об умных часах Apple Watch Series 7, беспроводных наушниках AirPods 3, планшетах iPad mini 6 и iPad 9, а также новых ноутбуках MacBook Pro на 14 и 16 дюймов.

Ожидается, что новые айфоны получат уменьшенную монобровь, новый процессор, экран с частотой до 120 Гц (только в старших моделях) и более ёмкий аккумулятор.

Беспроводные наушники AirPods 3 внешне будут больше похожи на AirPods Pro. Смарт-часы Apple Watch Series 7 получат плоские грани по периметру корпуса, как у iPhone 12. При этом, судя по разным слухам, новинка может получить датчик для бесконтактного контроля уровня глюкозы. Но эту функцию могут перенести и в будущие модели.

Новые ноутбуки MacBook Pro должны быть построены на базе новой однокристальной системы Apple M1X. Другие их спецификации пока неизвестны.