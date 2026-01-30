Apple повысит цены в российском App Store из-за роста НДС до 22%

Apple объявила о пересмотре цен и доходов разработчиков в App Store в девяти странах, включая Россию. В РФ причиной изменений стало повышение НДС с 20% до 22%. Об этом пишет 9to5mac со ссылкой на письмо, направленное разработчикам.

С 29 января доходы от продаж приложений в App Store и внутриигровых покупок будут автоматически скорректированы с учётом новой налоговой ставки. Дополнительные изменения цен последуют в феврале.

В Apple пояснили, что цены пересчитываются на основе общедоступных курсов валют, чтобы «обеспечить единообразие цен на приложения и внутриигровые покупки во всех магазинах приложений».

При этом изменения не коснутся автоматически продлеваемых подписок и тех цен, которые разработчики устанавливают вручную.