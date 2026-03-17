OPPO Find N6 поступит в продажу в России 20 марта

Складной смартфон OPPO Find N6, официальная презентация которого прошла 17 марта, поступит в продажу в России уже 20 марта. Его цена составит 141 990 рублей за версию на 16/512 ГБ памяти. Об этом рассказали редакции The GEEK в пресс-службе компании.

Устройство можно будет приобрести в официальном магазине OPPO на AliExpress, а также у партнёров бренда на маркетплейсе Ozon в двух цветах: сером и оранжевом. На смартфон распространяется официальная гарантия для российского рынка.