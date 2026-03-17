Galaxy S26 Ultra стал менее ярким из-за «приватного экрана»

Samsung официально подтвердила, что дисплей Galaxy S26 Ultra имеет небольшие отклонения по яркости по сравнению с предыдущей моделью. Особенность связана с новой функцией Privacy Display.

Технология работает на аппаратном уровне и ограничивает видимость экрана под углом, защищая содержимое от посторонних взглядов. При этом, как отмечает компания, в ряде сценариев она может немного снижать яркость.

В Samsung уточняют, что разница заметна только при определённых условиях — если смотреть на экран под углом и выставить максимальную яркость. В обычном использовании влияние функции должно быть минимальным.

Журналисты TechRadar подтвердили слова компании. По их тестам, заметить разницу можно только при прямом сравнении с Galaxy S25 Ultra и при максимальной яркости. При снижении уровня подсветки различия практически исчезают.

Ранее пользователи на Reddit жаловались на усталость глаз при использовании смартфона, однако в обзорах подобный эффект не подтвердился. Эксперты отмечают, что Privacy Display остаётся одной из наиболее интересных аппаратных функций устройства, несмотря на незначительное снижение яркости.