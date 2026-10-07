Apple планировала установить 16 ГБ ОЗУ в iPhone 18 Pro и iPhone Duo

Apple изначально планировала оснастить флагманы iPhone 18 Pro/18 Pro Max и складной смартфон iPhone Duo 16-гигабайтами оперативной памяти, однако в финальных версиях этих устройств компания остановилась на 12 ГБ ОЗУ. Об этом сообщил инсайдер Instant Digital.

Уже известно, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получили те же 12 ГБ ОЗУ, что и прошлогодние iPhone 17 Pro. Что касается iPhone Duo, он поступит в продажу лишь 23 октября и Apple традиционно скрывает объём установленной оперативки, но авторитетный аналитик Мин-Чи Куо ссылаясь на свои источники заявил, что складной смартфон дебютирует с тем же объёмом ОЗУ, что и у «прошек» 18-й серии. При этом 16 ГБ могли бы оказаться особенно полезными для iPhone Duo с его большим складным дисплеем и возможностями многозадачности.

Вероятной причиной отказа от 16 ГБ ОЗУ мог стать сложившейся дефицит памяти и резкий рост цен на чипы. На фоне подорожания компонентов Apple уже была вынуждена пересмотреть стоимость своих устройств, а рост цен на память, также мог повлиять на планы компании относительно характеристик складного iPhone, чтобы смартфон не вышел слишком дорогим для потребителя.