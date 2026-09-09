Apple представила iPhone 18 Pro и 18 Pro Max — первые айфоны с гигантской испарительной камерой
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Apple представила iPhone 18 Pro и 18 Pro Max — первые айфоны с гигантской испарительной камерой

Тот же дизайн, но ключевые изменения внутри.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 20:40
Apple представила iPhone 18 Pro и 18 Pro Max — первые айфоны с гигантской испарительной камерой

Сегодня состоялась долгожданная презентация Apple на которой были представлены флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Новинки унаследовали знакомый дизайн от прошлого поколения, но получили обновлённую начинку и новые функции.

Apple представила iPhone 18 Pro и 18 Pro Max — первые айфоны с гигантской испарительной камерой

За вычислительные возможности в смартфонах отвечает фирменная однокристальная система Apple A20 Pro с шестью вычислительными ядрами, из которых два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных. Кроме этого, чип получил 7-ядерным графический блок и два кластера с 16-нейронными ядрами.

По словам компании, пропускная способность памяти в A20 Pro увеличилась на 50% относительно A19 Pro, графическая архитектура обеспечивает до 40% более высокую производительность GPU. Это должно положительно сказаться как на обработке графики, так и на работе требовательных приложений и игр.

Существенные изменения произошли и в части искусственного интеллекта. A20 Pro оснащён обновлённым нейронным процессором, предназначенным для ускорения работы ИИ-моделей непосредственно на устройстве, а также задач вычислительной фотографии. В результате вычислительная производительность в ИИ-задачах, по заявлению Apple, вдвое выше, чем у A19 Pro. Компания рассчитывает, что новый чип обеспечит iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max достаточным запасом производительности для сложных ИИ-задач, ресурсоёмких игр и других профессиональных сценариев использования в течение нескольких лет.

Кроме этого, в «прошках» наконец-то появилась многоуровневая система охлаждения с огромной испарительной камерой как у лучших Android-флагманов.

iPhone 18 Pro получил 6,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2622х1206 точек и частотой обновления 120 Гц, максимальная яркость в пике достигает до 3000 нит, а соотношение сторон составляет 19,6:9.

Модель iPhone 18 Pro Max оснащена 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2868х1320 точек и частотой обновления 120 Гц, максимальная яркость в пике достигает до 3000 нит, а соотношение сторон составляет 19,6:9.

Обе версии смартфона получили идентичный набор камер. Основной модуль состоит из трёх сенсоров, из которых:

  • Главный на 48 Мп размером 1/1,3″ с диафрагмой f/1,48-4,0 и с поддержкой оптической стабилизации (OIS)
  • Ширик на 48 Мп (1/2,55″, f/2,2)
  • Телефото на 48 Мп (1/2,55″, f/2,8)

Фронталка оснащена 18-мегапиксельным датчиком Center Stage с диафрагмой f/1,9. Все камеры поддерживают запись видео в режиме 2160p@120fps.

Apple пока не раскрыла ёмкость аккумуляторов у смартфонов, но заявила о существенном увеличении времени автономной работы благодаря новой конструкции аккумуляторов с кремниевыми технологиями. Версии смартфонов с eSIM способны обеспечить до 36 часов воспроизведения видео у iPhone 18 Pro и до 45 часов у Pro Max.

Помимо этого, устройства получили ускоренную зарядку, iPhone 18 Pro можно зарядить до 50% примерно за 15 минут, а пять минут зарядки iPhone 18 Pro Max обеспечивают около семи часов воспроизведения видео. В обеих моделях реализована поддержка 60-ватного блока питания и беспроводной зарядки Qi2 на 25 Вт с MagSafe.

Из прочего, смартфоны получили Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, Face ID, влагозащиту по стандарту IP68 и порт USB-C версии 3.0. Из коробки устройства будут работать на операционной системе iOS 27.

В США новинки поступят в продажу 18 сентября по следующим ценам и вариантам памяти:

  • iPhone 18 Pro (256 ГБ) — $1199 (105 300 ₽)
  • iPhone 18 Pro (512 ГБ) — $1399 (122 300 ₽)
  • iPhone 18 Pro (1024 ГБ) — $1799 (158 000 ₽)
  • iPhone 18 Pro (2048 ГБ) — $2399 (210 000 ₽)
  • iPhone 18 Pro Max (256 ГБ) — $1299 (114 000 ₽)
  • iPhone 18 Pro Max (512 ГБ) — $1499 (131 700 ₽)
  • iPhone 18 Pro Max (1024 ГБ) — $1899 (166 800 ₽)
  • iPhone 18 Pro Max (2048 ГБ) — $2499 (219 500 ₽)
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