Apple удаляет из Apple Pay карты МИР

Компания Apple приступила к отключению карт «Мир» в сервисе Apple Pay. Добавленные в Apple Pay карты платежной системы «Мир» пропадают из приложения. Новые добавить в Wallet нельзя.

По данным разных источников, 22 марта компании работающие в США получили распоряжение от властей с требованием прекратить работу на территории России в связи с санкциями. Apple также есть в этом списке.

Карты из Wallet будут исчезать постепенно. Поэтому у многих пользователей карта «Мир» будет доступна еще некоторое время. Ориентировочный срок полного удаления карт системы «Мир» из Apple Pay – 26 марта.

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