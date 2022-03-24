Карты «Мир» больше нельзя добавить в Apple Pay￼

Компания Apple ограничила работу карт российской системы «Мир» в Apple Pay. В этом редакция The GEEK смогла убедиться лично.

С сегодняшнего дня карты системы «Мир» невозможно добавить в Apple Pay. При попытке добавления сразу появляется ошибка со следующим содержанием: «В настоящее время нельзя использоваться эту карту в системе Apple Pay». Ранее никаких подобных проблем не наблюдалось.

Использовать уже добавленные карты «Мир» в Apple Pay пока можно. Оплата проходит, как и прежде, но мы рекомендуем иметь при себе пластиковые карты.

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