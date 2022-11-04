Apple может выпустить складной iPad в 2024 году

В последние годы идут обсуждения того, планирует ли компания Apple выпускать складной смартфон или нет. Ведь все основные производители уже показали такие устройства. Но, похоже, скоро мы узнаем ответ.

По данным компании Samsung, в Купертино уже тестируют прототипы рабочих устройств со складным дисплеем, однако это не смартфоны. Речь идёт о планшетах. Предполагается, что компания сначала попробует выпустить такое решение, а уже затем может расщедриться и на iPhone в новом форм-факторе.

Предполагается, что новый планшет появится в 2024 году, он будет дорогим. Затем, на протяжении нескольких лет, компания отточит технологии выпустит-таки складной смартфон.

Ранее Samsung уже потроллила Apple за отсутствие инноваций.