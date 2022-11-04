Samsung снова выпустила ролик, в котором троллит Apple

Samsung снова троллит Apple за отсутствие инноваций. Компания опубликовала ролик, в котором пользователь iPhone перелезает через забор магазина, на территорию Samsung. Целью человека является складные смартфоны и эпичная камера.

Другой пользователь iPhone предложил подождать, но, тот который перелезает, отвечает: «зачем ждать, если всё это уже есть у них?». В общем, чисто сценка для школьного праздника.

Забавно, что все это происходит на фоне того, что все аналитики называют грядущую серию Galaxy S23 скучной и лишенной изменений.