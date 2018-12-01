На смену iOS идёт iPhone OS?
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Новости

На смену iOS идёт iPhone OS?

Джон Проссер, известный инсайдер по тематике Apple опубликовал свежий твит, где написал всего два слова: iPhone OS. И это, похоже, очень толстый намёк на смену наименования мобильный операционной системы для смартфонов из Купертино.

Это вряд ли слишком сложно. Ведь ранее Apple переименовала систему для планшетов в iPadOS. Потому iPhone OS вполне укладывается и в систему наименований, и в схему их создания. Очевидно, что компания хочет разделить ОС по категориям.

Более того, iOS до середины 2010 года называлась именно iPhone OS, так что не исключено, что в компании просто решили вернуть старое название.

Что касается возможных причин, то здесь всё просто. С 2021 года планируется переход MacBook-ов и iMac-ов на собственные процессоры, что может потребовать переписывания macOS на новую платформу. Учитывая, что настольные ПК и ноутбуки, смартфоны и планшеты относится к разным категориям устройств, логично предположить, что каждая из операционных систем будет, в конечном итоге, называться по-своему.

Что касается сроков ребрендинга, то не исключено, что о нововведении заявят на WWDC 2020, где также расскажут о переходе на новые процессоры. В релиз же такая система, скорее всего, выйдет к концу лета.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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