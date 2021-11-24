Apple предупредит, если найдёт на вашем iPhone шпионский софт

Компания Apple опубликовала пресс-релиз, где, кроме прочего, сообщила, что будет подавать в суд на NSO Group, которую спонсируют спецслужбы. А ещё компания будет уведомлять пользователей, если те «стали мишенью для шпионской атаки».

Сообщается, что пользователи будут получать предупреждения по электронной почте привязанной к Apple ID и в iMessage. Это произойдёт в случае, если на их устройствах обнаружится шпионское ПО. Также сообщается, что система распознавания такого ПО иногда может срабатывать некорректно.

Для того, чтобы избежать заражения, в компании советуют сделать следующее:

Обновлять iOS до последней версии.

Использовать пароль на устройстве и двухфакторную аутентификацию.

Устанавливать приложения только из App Store и не использовать джейлбрейки.

Не переходить по неизвестным ссылкам и не открывать вложения от незнакомых пользователей.

Само собой, это базовые правила «цифровой гигиены», однако они многими не выполняются.