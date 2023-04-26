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В iOS появилась служба для блокировки приложений и функции iPhone по местоположению

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Валентин Снежин сегодня в 19:27

В iOS 16.2 была обнаружена новая служба под названием «countryd», которая блокирует приложения и функции iPhone в зависимости от местоположения устройства. Это связано с тем, что некоторые функции iPhone официально не доступны в некоторых странах. Например, использование FaceTime запрещено в ОАЭ. Хотя большинство ограничений можно легко обойти, просто настроив систему.

В данный момент служба «countryd» неактивна, но после её активации обойти региональные ограничения станет гораздо сложнее. Она собирает большой объем данных, включая местоположение устройства через GPS, код страны от Wi-Fi и информацию от SIM-карты. Система анализирует полученные данные и блокирует запрещенные функции.

Считается, что «countryd» будет активирована вместе с выходом iOS 17 и Apple создала ее для того, чтобы запретить обход App Store. Стоит отметить, что iOS 17 разрешит устанавливать сторонние приложения не из App Store, но только в пределах ЕС. Новая служба также может повлиять на российских пользователей. Однако аналогичный закон может быть введен в России.

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Источник:
9to5mac, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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