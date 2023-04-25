Apple могут обязать в России разрешить установку приложений не из App Store

Минцифры подготовило законопроект, обязывающий Apple разрешить установку сторонних магазинов приложений на устройствах iOS. Об этом сообщил глава Максут Шадаев в интервью агентству Интерфакс.

По словам Шадаева, данный документ является аналогом европейского закона о цифровых рынках. Известно, что в Европе Apple уже будет следовать данному закону и разрешит установку приложений из сторонних источников.

Минцифры планирует принять законопроект максимально быстро. Возможно, он будет рассмотрен на весенней сессии Госдумы.

Министерство уверено в том, что Apple будет соблюдать законопроект, так как является «добросовестной компанией» и даже заплатила штраф в прошлом за нарушение законодательства.

С одной стороны, такое требование может повысить уровень конкуренции на рынке приложений и позволить пользователям устанавливать приложения, которые не доступны в App Store. С другой стороны, это может создать проблемы с безопасностью и конфиденциальностью данных, так как приложения, установленные вне App Store, могут быть менее надежными и могут содержать вредоносный код.