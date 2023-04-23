Установка приложений не из App Store в iOS 17 будет доступна только в Евросоюз

С момента появления iOS 17 появится возможность устанавливать сторонние приложения не через App Store. Однако, ограничения снимут только в Евросоюзе в соответствии с Законом о цифровых рынках.

Таким образом, другие страны, если не примут подобные меры, будут вынуждены делать загрузку приложений только через App Store. Несмотря на это, можно будет включить VPN и сменить регион, чтобы получить доступ к сторонним приложениям. Пока неизвестно, как с этим будет бороться Apple.

Надеемся, что она масштабирует загрузку из сторонних источников для всех стран.