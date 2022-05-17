Метки Apple AirTag и аналоги могут стать вне закона в США

С момента выпуска AirTag случилось множество скандалов. В основном они связаны со шпионским применением, когда человеку подкидывали метку и отслеживали его передвижения. Кроме того, достаточно вспомнить историю с угоном автомобилей в Канаде.

Несмотря на многие попытки Apple ограничить шпионский функционал в метках и всячески обезопасить пользователей, она может оказаться под запретом в США. В Палату представителей штата Огайо в США внесли законопроект, который криминализирует использование AirTag и подобные трекеры для негласного отслеживания людей.

Если закон будет принят, то скорее всего, его могут позаимствовать другие штаты и даже страны. Пока Apple только выпускает обновление для AirTag, а другие производители в лице Huawei разрабатывают свою смарт-метку.

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