Huawei работает над аналогом AirTag

Упоминание о беспроводной метке от Huawei нашли в фирменном приложении облачного сервиса бренда Cloud Space.

Сообщается, что Huawei Tag получит функцию поддержки определения местоположения при помощи ультразвука. Остальные характеристики пока неизвестны, примерных макетов и рендеров тоже нет. Остается только ждать выхода.

Неудивительно, что Huawei решила взяться за подобие AirTag. Можно предположить, что новая метка будет стоить дешевле существующих аналогов.

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