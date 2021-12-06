Угонщики начали использовать AirTag для кражи автомобилей

Угонщики автомобилей в Канаде начали использовать беспроводные маячки для отслеживания вещей AirTag. Идея состоит в том, что такой маячок позволяет проследить за конкретной машиной и после угнать её.

Отмечается, что злоумышленники используют AirTag для угона дорогих автомобилей. Обычно девайс устанавливается под лючком бензобака, на днище или фаркоп. Затем с помощью iPhone определяют положение мачки и машины. В общем, получается почти как в кино про шпионов.

По данным полиции, такая схема становится всё более популярной. За последние два месяца таким образом угнали 5 автомобилей. При этом нужно отметить, что в AirTag присутствует защита от слежки. К примеру, если у жертвы есть iPhone, то он «увидит» подброшенный маячок.

Сама Apple пока не комментирует ситуацию. При этом отметим, что AirTag в Купертино показали в апреле. Этот девайс предназначен для того, чтобы не потерять вещи в аэропорту или на вокзале.