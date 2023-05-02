Apple обвиняют в намеренном замедлении работы iPhone в новом иске на $2 млрд

Apple просит Лондонский суд заблокировать коллективный иск на 2 миллиарда долларов, в котором её обвинили в использовании некачественных аккумуляторов и намеренном замедлении работы старых iPhone. В иске от имени пользователей iPhone в Великобритании глава по защите прав потребителей Джастин Гутманн обвинил Apple в скрытии проблем с батареями и тайном ограничении производительности устройств через инструмент управления питанием.

Купертиновская корпорация отрицает обвинения, заявляя, что судебный иск «необоснован». Компания сообщает, что только небольшое количество моделей iPhone 6s имело проблемы с батареями и для них была предложена бесплатная замена. Apple также утверждает, что обновление управления питанием, введенное в 2017 году, снизило производительность iPhone 6 в среднем только на 10%.

Гутманн обратился в Лондонский апелляционный суд с просьбой передать дело в суд по вопросам конкуренции. Он сослался на соглашения Apple от 2020 года об урегулировании коллективного иска в США и регулирующие иски штатов США по проблемам с аккумулятором iPhone. По словам адвоката, Apple не утверждала, что таких проблем не было. Apple также была обязана быть более открытой с пользователями iPhone по состоянию батареи перед британским регулятором в 2019 году.

Сама Apple утверждает, что владельцы старых моделей iPhone могли отключить функцию управления питанием для получения максимальной производительности устройства, но это могло привести к неожиданным выключениям в случае проблем с батареей. Судебное разбирательство в Великобритании продолжается, и Apple продолжает отрицать обвинения в использовании некачественных батарей и намеренном замедлении работы iPhone.

Напомним, что в 2020 году Apple согласилась выплатить 500 миллионов долларов в рамках сделки по коллективному иску в США, который обвинял компанию в замедлении работы старых моделей.