Apple обязали выплатить 25 млн евро за замедление старых iPhone

Проблема с замедлением старых iPhone уже стара как мир. Пользователи постоянно пытались подловить Apple и доказать, что все это намеренные действия компании. Правды удалось добиться французской группе по защите прав потребителей. Они оштрафовали компанию на 25 миллионов евро.

Генеральное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством постановили: Apple специально не уведомляла пользователей, что с новым обновлением iOS смартфон начнет работать медленнее.

Эту информацию они опубликовали в пресс-релизе:

“После расследования, проведенного Генеральным управлением по вопросам конкуренции, потребления и пресечения мошенничества, а также по согласованию с государственным прокурором Парижа, компания Apple согласилась выплатить штраф в размере 25 млн. евро в контексте уголовной сделки.”

Вся ситуация заварилась из-за iPhone 6, SE и 7. Обновление, которое было выпущено в 2017 году (прошивки iOS 10.2.1 и 11.2) замедляло работу этих моделей. Apple сообщила, что все это не случайно. Таким образом компания снимает часть нагрузки на некоторых старых iPhone во время пиковой активности. Это делается для продления службы устаревшей батареи.

Во время всех споров, купертиновцы предложили заменить пользователям батареи по сниженной цене. С выплатой штрафа компания также согласилась. Также производителя iPhone обязали в течение месяца опубликовать на своем официальном сайте пресс-релиз с объяснениями.

К слову, в последнее время с Apple вздумали судится все и каждый. Например, недавно Калифорнийский технологический университет отсудил у компании 837 млн. долларов за нарушение четырех патентов на технологии Wi-Fi. И все это на фоне отчета о рекордной квартальной выручки компании. Похоже, рано радовался Тим Кук.