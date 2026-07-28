Возвращение к истокам: появились первые оценки фильма «Человек-паук: Новый день»
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Возвращение к истокам: появились первые оценки фильма «Человек-паук: Новый день»

После первых показов критики хвалят фильм за возвращение к более приземлённой истории, сильную игру Тома Холланда и эмоциональный сюжет.
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Редакция The GEEK сегодня в 18:06
Возвращение к истокам: появились первые оценки фильма «Человек-паук: Новый день»

В сети появились первые реакции на фильм «Человек-паук: Новый день». Большинство журналистов и критиков, посмотревших картину до официального проката, остались довольны новой частью.

Особенно часто отмечают игру Тома Холланда. Некоторые авторы называют её лучшей в его карьере в образе Питера Паркера. Также фильм хвалят за возвращение к более «уличной» истории без прежнего масштаба мультивселенной и за баланс между экшеном и личной драмой героя.

Отдельные положительные отзывы получила Сэди Синк. Подробности о её персонаже пока держат в секрете, однако посмотревшие фильм утверждают, что интрига вокруг роли оправдана.

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Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон, известный по «Шан-Чи и легенде десяти колец». По первым впечатлениям, ему удалось сохранить зрелищность и при этом сделать историю более личной и эмоциональной.

Некоторые авторы уже называют «Новый день» лучшим фильмом о Человеке-пауке, но пока это отдельные оценки, а не общий вердикт прессы. Полноценные рецензии только начинают появляться.

Премьера фильма состоится 31 июля 2026 года. Помимо Тома Холланда и Сэди Синк, в картине сыграли Зендея, Джейкоб Баталон, Джон Бернтал, Марк Руффало и Майкл Мэндо.

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