В новом «Человеке-пауке» заметили необычно много рекламы Samsung

Вместо привычных смартфонов Xperia герои фильма массово используют Galaxy Z Fold и Z Flip. Зрители уже называют картину одной из самых насыщенных продакт-плейсментом за последние годы.

После премьеры фильма «Человек-паук: Новый день» зрители обратили внимание на большое количество устройств Samsung в кадре. Главный герой Питер Паркер пользуется Galaxy Z Flip, Нед Лидс получил Galaxy Z Fold, а в нескольких сценах появляются и часы Galaxy Watch.

Особенно примечательно, что фильм выпущен Sony Pictures. В предыдущих частях франшизы герои традиционно пользовались смартфонами Sony Xperia, однако теперь их практически полностью заменили устройства Samsung.

Сотрудничество оказалось гораздо шире обычного продакт-плейсмента. Samsung стала официальным партнером фильма, выпустила серию рекламных роликов с актером Джейкобом Баталоном, а также запустила интерактивный проект Spidey Tracker, связанный с событиями картины.

В сети мнения разделились. Одни зрители посчитали количество рекламы чрезмерным и сравнили фильм с длинным рекламным роликом Samsung. Другие отмечают, что подобные интеграции давно стали обычной практикой для крупных блокбастеров и не мешают просмотру.