В новом «Человеке-пауке» заметили необычно много рекламы Samsung
Новости

В новом «Человеке-пауке» заметили необычно много рекламы Samsung

Даже фанаты Sony удивились.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:56
В новом «Человеке-пауке» заметили необычно много рекламы Samsung

Вместо привычных смартфонов Xperia герои фильма массово используют Galaxy Z Fold и Z Flip. Зрители уже называют картину одной из самых насыщенных продакт-плейсментом за последние годы.

После премьеры фильма «Человек-паук: Новый день» зрители обратили внимание на большое количество устройств Samsung в кадре. Главный герой Питер Паркер пользуется Galaxy Z Flip, Нед Лидс получил Galaxy Z Fold, а в нескольких сценах появляются и часы Galaxy Watch.

Особенно примечательно, что фильм выпущен Sony Pictures. В предыдущих частях франшизы герои традиционно пользовались смартфонами Sony Xperia, однако теперь их практически полностью заменили устройства Samsung.

Сотрудничество оказалось гораздо шире обычного продакт-плейсмента. Samsung стала официальным партнером фильма, выпустила серию рекламных роликов с актером Джейкобом Баталоном, а также запустила интерактивный проект Spidey Tracker, связанный с событиями картины.

В сети мнения разделились. Одни зрители посчитали количество рекламы чрезмерным и сравнили фильм с длинным рекламным роликом Samsung. Другие отмечают, что подобные интеграции давно стали обычной практикой для крупных блокбастеров и не мешают просмотру.

Обсудить

Главное по теме

Новости Слух: Samsung откажется от 3-кратного телеобъектива в Galaxy S27 Ultra

Ставку сделают на более мощную основную камеру.
Новости Мобильный бизнес Samsung ушёл в минус из-за цен на память Новости М.Видео: Samsung занял почти 50% российского рынка трейд-ин

Похожие материалы

Galaxy Очереди до сентября: в Южной Корее закончились первые партии Samsung Galaxy Z Fold 8

Новый складной смартфон оказался популярнее ожиданий производителя.

 Marvel Возвращение к истокам: появились первые оценки фильма «Человек-паук: Новый день»

После первых показов критики хвалят фильм за возвращение к более приземлённой истории, сильную игру Тома Холланда и эмоциональный…

 Samsung Samsung представила Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra, Flip 8 и часы Galaxy Watch 9

Более тонкие корпуса, обновлённые экраны и свежие процессоры.

 Кино и сериалы Создатель «Пилы» спродюсирует нового «Робокопа» для Amazon

В планах 8 эпизодов.

Скидки и подборки

В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome Отказываемся от Word: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона

Последние новости

Мобильный интернет в России работает без ограничений менее чем в 40% случаев Xiaomi готовит HyperOS 4 на базе Android 17: слиты даты анонса первых бета-сборок RTX 5070 и Intel Core Ultra: в России начались продажи игрового ПК Acer Nitro N30 CMF by Nothing выпустила первые наушники-клипсы Clip Pro «Яндекс Браузер» стал самым скачиваемым приложением в App Store и Google Play Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA

31 июля · Tuvio

Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA

Забываем про дрипы и турки.
  1. 24 Июл

    Acer

    Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер

    Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер
  2. 22 Июл

    HUAWEI

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S
  3. 20 Июл

    Tuvio

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать
  4. 19 Июл

    Realme

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты
  5. 15 Июл

    Acer

    Обзор Acer Aspire 7: универсальный ноутбук с дискретной RTX 3050 на борту

    Обзор Acer Aspire 7: универсальный ноутбук с дискретной RTX 3050 на борту
Смотреть все обзоры →