Анонсирован POCO C65 — ультрадоступный смартфон Xiaomi

Сегодня Poco анонсировала ультрадоступный смартфон C-серии раскрыв его дизайн, некоторые технические характеристики, дату выпуска и точные цены.

Грядущая новинка получит название POCO C65 и станет преемником Poco C55, выпущенного в феврале. Судя по промо-материалам, в смартфоне за вычислительные возможности отвечает однокристальная система MediaTek Helio G85, на выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 6/128 и 8/256 ГБ. Основной блок камер оснащён тремя сенсорами, из которых главный на 50-мегапикселей, два других — производитель не раскрыл.

Что касается внешнего вида, POCO C65 получил тот же дизайн, что и Redmi 13C рендеры которого появились ещё в сентябре.

Рендеры Redmi 13C

По инсайдерской информации, Redmi 13C и Poco C65 будут оснащены 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Из коробки устройства будут работать на операционной системе Android 13 с оболочкой MIUI 14.

На официальных тизерах производитель сообщил, что полноценная презентация POCO C65 состоится 5 ноября. Более того, названа его цена, смартфон в конфигурации памяти 6/128 ГБ будет стоить 109 $ (10 150 ₽), а вариант на 8/256 ГБ обойдётся в 129 $ (12 000 ₽).