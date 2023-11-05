Xiaomi выпустила POCO C65 – бюджетный смартфон на Helio G85 и с камерой 50 МП

Компания POCO выпустила на мировой рынок новый бюджетный смартфон POCO C65, являющийся преемником ранее выпущенного C55. Аппарат получил незначительные изменения и, по слухам, является ребрендингом Redmi 13C, который ожидается на рынке в ближайшее время.

Новая модель C65 оснащена IPS-экраном диагональю 6,74 дюйма с небольшим вырезом для селфи-камеры, разрешением 1600×720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит.

В арсенале POCO C65 — двойная основная камера с 50-мегапиксельным датчиком (f/1.8) и 2-мегапиксельным объективом для макросъемки (f/2.4), а также 8-мегапиксельная фронтальная камера (f/2.0).

Производительность смартфона обеспечивает процессор MediaTek Helio G85 — 8-ядерный чипсет, который изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A75 на 2000 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 1800 МГц.

Предлагаются две конфигурации памяти: 6 ГБ + 128 ГБ и вариант 8 ГБ + 256 ГБ. Память можно расширять за счет виртуального увеличения ОЗУ и использования карт памяти microSD (до 1 ТБ).

Смартфон получил аккумулятор на 5000 мАч и быструю зарядку на 18 Вт. В качестве программной платформы выступает MIUI 14. Среди дополнительных особенностей — наличие NFC, аудиоразъема 3,5 мм для наушников и порта USB-C для зарядки и передачи данных.

Пока стоимость устройства неизвестна, но ранее сообщалось, что это $109 (~10100 рублей) за 6/128 ГБ и $129 (~12000 рублей) за 8/256 ГБ.