Xiaomi POCO C65 дебютировал в России — смартфон с большим экраном дешевле 10 000 рублей

В продаже на российских маркетплейсах появился новый ультрадоступный смартфон Xiaomi – POCO C65, который был выпущен на мировой рынок в начале ноября. Несмотря на то, что продажи на официальном сайте компании еще не начались, смартфон уже можно приобрести на Ozon и «Яндекс Маркет».

Так, версия на 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ на Ozon обойдется в 8900 рублей, а на «Яндекс Маркете» – в 12000 рублей. Модель с оперативной памятью на 8 ГБ и хранилищем на 256 ГБ – 9700 и 12600 рублей соответственно. Товар доставляется из-за рубежа, поэтому на доставку уйдет от 1,5 до 3,5 недели в зависимости от маркетплейса и удаленности населенное пункта на территории России.

POCO C65 оснащен IPS-экраном диагональю 6,74 дюйма, с разрешением 1600×720 пикселей и частотой 90 Гц. «Сердцем» бюджетного смартфона стал 8-ядерный процессор MediaTek Helio G85. Что касается камер, то их три – две основные на 50 и 2 Мп, а также 8-мегапиксельная фронтальная. Устройство получило емкий аккумулятор на 5000 мАч и быструю зарядку на 18 Вт.