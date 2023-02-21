Вышел бюджетный смартфон Poco C55 с «кожаным» корпусом

Бренд Poco выпустил для индийского рынка бюджетный смартфон C55 за 9499 рупий (около 8700 рублей).

За скромную сумму пользователь получит огромный 6,71-дюймовый дисплей IPS HD+ с частотой обновления экрана в стандартные 60 Гц, стеклом Panda Glass, а также каплевидным вырезом под 5 Мп фронтальную камеру.

Задняя часть корпуса сделана с имитацией под кожу, что является особенностью новинки. Основная камера обладает разрешением 50 Мп, но особых чудес от неё ждать не стоит. Также внизу есть стандартный разъём для подключения наушников.

За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G85 в паре с 4/6 ГБ оперативной типа LPDDR4X и 64/128 ГБ постоянной памяти соответственно. Последнюю можно расширить до 1 ТБ при помощи карты microSD. Работает смартфон под управлением оболочки MIUI 13, которая основана на Android 12. Автономность обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч со стандартной зарядкой на 10 Вт.

Poco C55 выйдет в трёх цветах корпуса: Cool Blue, Power Black и Forest Green. Продажи начнутся с 28 февраля.