Бюджетный Redmi 13C показали на рендерах в трех цветах

В сети появились рендеры бюджетного Redmi 13C, который, вероятно, станет преемником прошлогоднего Redmi 12C.

Как видно из просочившихся рендеров, Redmi 13C по-прежнему будет иметь дисплей с каплевидным вырезом. На задней панели устройства расположился блок камер, который включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру, две вспомогательные камеры и вспышку.

Также смартфон получит аудиоразъем 3.5 мм и порт USB Type-C. Что касается цветов, то, согласно рендерам, Redmi 13C будет доступен в черном, синем и светло-зеленом вариантах.

Redmi 12C был представлен в марте этого года в Индии со стартовой ценой 8 999 рупий (~ 10 400 рублей). Вполне вероятно, что 13C также может получить примерно такую же стоимость.