Xiaomi представила флагманские Redmi K50 и Redmi K50 Pro

Xiaomi представила свои новые флагманы Redmi K50 и Redmi K50 Pro. Смартфоны выделяют мощные процессоры и дисплеи.

Обе версии получили 6,7-дюймовые AMOLED-дисплеи с разрешением QHD+ и частотой обновления картинки 120 Гц. Также среди одинаковых характеристик у устройств есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC-модуль.

У базового Redmi K50 основная камера состоит из 3 датчиков: 48 Мп с OIS, сверширокоугольный на 8 Мп и макро на 2 Мп. У Pro-версии отличается только основной датчик — вместо 48 Мп у нее 108 Мп. Фронтальные камеры у обоих смартфонов одинаковые на 20 Мп с сенсором Sony IMX596.

Процессором Redmi K50 выступает Dimensity 8100, который был представлен в начале марта. Redmi K50 Pro работает на мощном 4-нм чипсете MediaTek Dimensity 9000.

Емкость аккумулятора Redmi K50 составляет 5500 мАч, в Redmi K50 Pro — 5000 мАч с поддержкой быстрой 120-ваттной зарядки.

Стоимость новинок начинается от $378:

Redmi K50 — 8/128 ГБ — 2399 юаней ($378);

Redmi K50 — 12/256 ГБ — 2799 юаней ($440);

Redmi K50 Pro — 8/128 ГБ — 2999 юаней ($472);

Redmi K50 Pro — 8/256 ГБ — 3299 юаней ($520);

Redmi K50 Pro — 12/512 ГБ — 3999 юаней ($630).

Подпишитесь на наш Telegram и ВКонтакте. Там много интересного!