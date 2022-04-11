Представлен планшет Vivo Pad с NFC и Snapdragon 870

Сегодня Vivo представила два флагманских смартфона – Vivo X Fold и Vivo X Note. Следом компания анонсировала свой первый планшет Vivo Pad с алюминиевым корпусом и толщиной в 6,55 мм.

Планшет получил 11-дюймовый IPS-дисплей с обновлением 120-Гц и разрешением QHD+. В качестве процессора используется Snapdragon 870 и 8 ГБ оперативной памяти.

Дополнительно к устройству можно приобрести клавиатуру и стилус, которые крепятся к корпусу с помощью магнитов.

Ёмкость аккумулятора составляет 8040 мАч с поддержкой быстрой 44-Вт зарядки. На борту четыре стереодинамики, NFC-модуль и особая версия оболочки OriginOS HD.

Vivo Pad появится в Китае с 15 апреля по цене 2499 и 2999 юаней за версии на 8/128 и 8/256 ГБ соответственно.

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