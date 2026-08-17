vivo раскрыла дизайн V80 Lite перед полноценной презентацией
Новости

vivo раскрыла дизайн V80 Lite перед полноценной презентацией

vivo начала тизерить новый смартфон V80 Lite.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:16
vivo раскрыла дизайн V80 Lite перед полноценной презентацией

Компания пока не раскрыла все характеристики устройства, однако официальные изображения подтверждают скорый анонс модели.

Судя по тизеру, vivo V80 Lite сохранит фирменный стиль V-серии с акцентом на дизайн и камеры. На задней панели расположен крупный блок камер, а сам корпус получил плоские грани.

Основные характеристики пока известны преимущественно из утечек, поэтому относиться к ним стоит осторожно. Смартфону приписывают AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, поддержку 5G и аккумулятор увеличенной емкости с быстрой зарядкой.

V80 Lite станет более доступной моделью будущей линейки vivo V80. Ожидается, что компания также выпустит обычный V80 и более производительные версии серии, однако их характеристики и сроки выхода пока официально не подтверждены.

Дата полноценной презентации vivo V80 Lite и стоимость смартфона пока не объявлены. После официального тизера ждать анонса, вероятно, осталось недолго.

Обсудить

Главное по теме

Новости Xiaomi может отменить 18 Ultra, а OPPO и vivo оставить свои Ultra только для Китая

Причиной называют рост стоимости памяти и слишком высокую себестоимость топовых смартфонов.
Новости Топовое железо и камеры ZEISS: представлен vivo X300e с рекордной автономностью Новости Складной Vivo X Fold 6 может подорожать почти на 40%

Похожие материалы

Galaxy Z Fold8 Samsung выпустит сразу два широких «фолда» Galaxy Z Fold9 — для веб-сёрфинга или просмотра видео

Всего в линейке Galaxy будет 5 смартфонов со складными дисплеями, среди которых один с новым соотношением сторон.

 Samsung Смартфон Samsung Galaxy S26 взорвался и покалечил владельца

Не прошло и недели как очередной Galaxy взорвался.

 iQOO iQOO показала смартфон будущего с батареей 15 000 мА·ч и экраном 240 Гц

Концепт iQOO X получил характеристики, которые пока невозможно встретить ни в одном серийном смартфоне.

 Samsung Galaxy S25+ загорелся во время зарядки, но Samsung отказалась платить компенсацию

Компания считает, что причиной стало механическое повреждение аккумулятора после падения смартфона.

Скидки и подборки

Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome

Последние новости

Самокаты Яндекс Go начали привязывать к Госуслугам На компьютерах Apple майнеры начали майнить без ведома их владельцев Mozilla начала блокировать рекламу на iPhone в браузере Firefox С 1 октября российские пятилетние загранпаспорта перестанут принимать еще в четырех странах Европы Wildberries урезал WB Кошелек на iOS Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

12 августа · HUAWEI

Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

Огромный экран, корпус 4,7 мм и клавиатура, которая меняет всё.
  1. 31 Июл

    Tuvio

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA
  2. 24 Июл

    Acer

    Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер

    Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер
  3. 22 Июл

    HUAWEI

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S
  4. 20 Июл

    Tuvio

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать
  5. 19 Июл

    Realme

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты
Смотреть все обзоры →