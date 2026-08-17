vivo раскрыла дизайн V80 Lite перед полноценной презентацией

Компания пока не раскрыла все характеристики устройства, однако официальные изображения подтверждают скорый анонс модели.

Судя по тизеру, vivo V80 Lite сохранит фирменный стиль V-серии с акцентом на дизайн и камеры. На задней панели расположен крупный блок камер, а сам корпус получил плоские грани.

Основные характеристики пока известны преимущественно из утечек, поэтому относиться к ним стоит осторожно. Смартфону приписывают AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, поддержку 5G и аккумулятор увеличенной емкости с быстрой зарядкой.

V80 Lite станет более доступной моделью будущей линейки vivo V80. Ожидается, что компания также выпустит обычный V80 и более производительные версии серии, однако их характеристики и сроки выхода пока официально не подтверждены.

Дата полноценной презентации vivo V80 Lite и стоимость смартфона пока не объявлены. После официального тизера ждать анонса, вероятно, осталось недолго.