Vivo представила складной флагман Vivo X Fold

Vivo представила свой долгожданный первый складной смартфон Vivo X Fold. Смартфон получился по-настоящему флагманский. У него мощная камера и интересное покрытие задней панели «под кожу».

Новинка получила внутренний 8,03-дюймовый AMOLED E5 дисплей с разрешением 2160 x 1916 и частотой обновления до 120 Гц. У внешнего экрана 6,53 дюймов, покрытие Gorilla Glass Victus и соотношение сторон 21:9. Сообщается, что запас шарнира рассчитан на 300 000 складываний.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Емкость аккумулятора составляет 4600 мАч, есть поддержка 66-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядок.

В огромном блоке камеры, созданном вместе с Zeiss, разместили 50-мегапиксельный сенсор Samsung GN5 с OIS, 48-мегапиксельный широкоугольный, 12-мегапиксельный портерный, 8-мегапиксельный перископ с 5-кратным оптическим зумом и OIS.

Смартфон доступен в черном и голубом цветах. Задняя панель сделана из материала «под кожу».

Vivo X Fold поступит в продажу в Китае с 22 апреля в двух версиях:

12/256 Гб оперативной и встроенной памяти соответственно — 8999 юаней (около $1414)

12/512 Гб оперативной и встроенной памяти соответственно — 9999 юаней (около $1570).

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