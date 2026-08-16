Xiaomi может отменить 18 Ultra, а OPPO и vivo оставить свои Ultra только для Китая

Xiaomi якобы решила отказаться от выпуска Xiaomi 18 Ultra. По данным инсайдера Kartikey Singh, следующая флагманская линейка компании будет состоять из Xiaomi 18, 18 Pro и 18 Pro Max, который займет место старшей модели.

Одной из причин называют резкий рост стоимости памяти DRAM и NAND на фоне высокого спроса со стороны ИИ-индустрии. Использование дорогих компонентов вместе с продвинутой системой камер могло бы заметно увеличить конечную стоимость Xiaomi 18 Ultra. При этом полностью отказываться от серии Ultra компания якобы не собирается: она может вернуться с Xiaomi 19 Ultra в конце 2027 или начале 2028 года.

Похожая ситуация может произойти с OPPO и vivo. Следующие OPPO Find X10 Ultra и vivo X500 Ultra, по данным источника, выйдут только в Китае и не доберутся до глобального рынка. Их презентации ожидаются в первой половине 2027 года.

Если информация подтвердится, китайские производители фактически начнут заменять название Ultra на Pro Max в глобальных флагманских линейках. Пока Xiaomi, OPPO и vivo официально изменения не подтверждали.