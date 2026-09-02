Флагман vivo X500 Pro Max показали на видео и раскрыли характеристики дисплея

В преддверии скорого дебюта флагмана vivo X500 Pro Max, компания начала рассылать смартфон доверенным СМИ. Одним из таких стало издание WhyLab, которое показало устройство с лицевой стороны на видео, а также раскрыло технические характеристики дисплея.

От источника стало известно, что vivo X500 Pro Max оснащён плоским 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем производства BOE Q11 с разрешением 2K и частотой обновления до 144 Гц, ШИМ — 2160 Гц.

Кроме этого, экран получил ультратонкие рамки толщиной всего 1 мм по всему периметру. Также отмечается высокая равномерность подсветки даже при низком уровне яркости. По данным журналистов, производителю удалось улучшить цветопередачу и повысить долговечность панели, одновременно снизив её энергопотребление.

Презентация флагмана vivo X500 Pro Max ожидается во второй половине сентября.