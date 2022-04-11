Представлен премиальный смартфон Vivo X Note

Компания Vivo представила флагман премиум-класса Vivo X Note, который пришел на смену серии NEX. В плане дизайне устройство напоминает складной X Fold.

Смартфон получил 7-дюймовый AMOLED E5-дисплей с разрешением QHD+. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев разместился под экраном. За работу устройства отвечает Snapdragon 8 Gen1 и 8/12 ГБ оперативной памяти соответственно. В качестве оболочки используется OriginOS.

Корпус Vivo X Note облачен в кожу серых или голубых оттенков, а черная модель смартфона выполнена из закалённого стекла. Также присутствует защита от воды и пыли по стандарту IP68. Благодаря крупным габаритам в смартфоне используется батарея ёмкостью на 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 80 Вт, беспроводной на 50 Вт и реверсивной на 10 Вт.

Продажи смартфона начнутся в Китае с 15 апреля в трёх конфигурациях 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ за 5999, 6499 и 6999 юаней соответственно.

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