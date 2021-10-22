STARWIND выпустил новый робот-пылесос SRV7550

Компания STARWIND выпустила многофункциональный робот-пылесос STARWIND SRV7550. Он должен значительно сократить время на уборку помещения. Управление роботом происходит через фирменное приложение STARWIND.

Робот-пылесос SRV7550 самостоятельно построит карту помещения, а при помощи гироскопа и датчика перепада высоты преодолеет препятствия, а также определит угол поворота.

Устройство перемещается по параллельным линиям, чтобы не пропускать участки пола, и после уборки возвращается на базу для подзарядки. Турбощетка и боковые щетки помогают справиться с уборкой любых поверхностей, в том числе ковровых.

В модель STARWIND SRV7550 встроено четыре режима уборки: автоматический, локальный, вдоль стен/по периметру и режим «зигзаг». Благодаря разнообразию режимов робот-пылесос может выполнять генеральную уборку или поддерживать чистоту в доме, локально убирая мусор. Объем пылесборника составляет 350 мл, которого должно хватить на уборку помещения площадью 120 м2. Время автономной работы составляет 150 минут.

Дополнительно SRV7550 установлены фильтры тонкой очистки, предназначеные для задержки мельчайших частиц пыли, аллергенов и микроорганизмов и обеспечивают высокую степень очистки воздуха в помещении.

STARWIND SRV7550 оборудован функцией влажной уборки и контейнером для воды объемом 300 мл. К дну робота прикрепляется специальная тканевая насадка, которая непрерывно смачивается из резервуара с водой, благодаря этому робот-пылесос качественно моет поверхности по всей площади помещения.

Приобрести робот-пылесос SRV7550 можно в розничных магазинах по всей России.