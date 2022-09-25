DNS анонсировал продажи смарт-браслета Xiaomi Band 7 Pro

Российский ритейлер DNS анонсировал продажи фитнес-браслета Xiaomi Band 7 Pro. Изначально новинка была представлена для китайского рынка в июле текущего года.

Главное отличие от базового Xiaomi Band 7 — 1,64 дюймовый AMOLED-дисплей, встроенный модуль GPS, увеличенная батарея и NFC. Также есть все привычные функции: измерение пульса и уровня кислорода в крови, мониторинг сна, а также определение более 117 спортивных занятий.

Стоимость Xiaomi Mi Band 7 Pro в РФ пока не раскрывается. В Китае цена браслета начинается от 399 юаней (~3300 рублей).

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