iOS 27 сошла с ума: простой трюк с виджетом превращает экран iPhone в глитч-шоу

Пользователи обнаружили необычный баг в iOS 27, способный буквально превратить интерфейс iPhone в глитч-шоу. Ошибка связана с перемещением виджетов между страницами домашнего экрана.

Для воспроизведения бага нужно войти в режим редактирования рабочего стола, перетащить виджет между рабочими столами и одновременно удерживать боковую кнопку iPhone. Спустя несколько перемещений интерфейс начинает работать некорректно.

На опубликованных видео экран интенсивно мерцает, части разных элементов интерфейса накладываются друг на друга, а домашний экран перестаёт нормально отрисовываться. В конечном итоге может произойти сбой и перезапуск SpringBoard, системного компонента iOS, отвечающего за домашний экран и значительную часть интерфейса.

Первые сообщения о проблеме появились на Reddit. Автор одной из демонстраций утверждает, что смог вызвать сбой менее чем за 20 секунд. Другие пользователи также сообщают об успешном воспроизведении, хотя баг срабатывает не на всех устройствах.

Судя по имеющейся информации, проблема не привязана исключительно к новым iPhone 18 Pro и относится непосредственно к iOS 27. При обычном использовании смартфона самопроизвольного появления такого эффекта пока не зафиксировано: для запуска сбоя требуется довольно специфическая последовательность действий.

Apple публично не подтверждала именно этот баг и пока не сообщала о сроках его исправления.