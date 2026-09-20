Раскрыты ключевые характеристики флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max
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Раскрыты ключевые характеристики флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max

Смартфоны получат флагманские чипы и ёмкие аккумуляторы.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:30
Раскрыты ключевые характеристики флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max

В преддверии скорой презентации флагманских смартфонов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, компания продолжает делиться деталями о грядущих новинках. На этот раз производитель раскрыл ключевые технические характеристики.

Судя по опубликованной информации, обе модели смартфона получат по два 200-мегапиксельных датчика основной камеры (телевик и перископ), которые настроены специалистами из Leica. Ёмкость аккумулятора в Xiaomi 18 Pro составит 7000 мАч, а у Xiaomi 18 Pro Max — 8500 мАч. У грядущих новинок будут дисплеи разных размеров с экранными рамками толщиною 0,99 мм и матрицей Super Pixel нового поколения, которая со слов производителя стала более энергоэффективной и с увеличенной яркостью.

Xiaomi заявляет, что обе модели смартфона получат 2-нанометровый чип, при этом компания не уточняет какой, но заявляет, что он «повысит производительность и энергоэффективность». По словам авторитетного инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi 18 Pro оснастят однокристальной системой Snapdragon 8E6 (Snapdragon 8 Elite Gen 6), а Xiaomi 18 Pro Max получит более производительную SoC Snapdragon 8EE6 (Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6). Кроме этого, компания опубликовала новые постеры Xiaomi 18 Pro:

Презентация флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max состоится уже 23 сентября.

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